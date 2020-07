Travailler dans l'édition : quel salaire, pour quel poste ?

Et au pays des kangourous...

Aider dans les négociations

@ActuaLitte un super article sur les montants dans l'édition Australienne. Et dans l'édition Française ? C'est ici à compléter. Et qui sait , entièrement annonymisé. https://t.co/bLUEGL32EX — Métiers du livre en lutte (@IutMDLenlutte) July 15, 2020

photo : Peter Linke domaine public

« Quand on demande à nos profs, à l’université, on nous répond que la question des salaires, il vaut mieux l’oublier, ne pas en parler. Parce que travailler dans l’édition, c’est avant tout un capital symbolique. Sauf que ce capital symbolique ne fait pas manger », nous assure un ancien étudiant, à l’origine d’un tweet peu banal.Ce dernier fait écho à un fichier Excel qui s’est mis à circuler dans l’ industrie du livre… australienne . Une bête feuille de calcul, où sont exposées des grilles de salaires en fonction de l’ancienneté, du poste occupé, du sexe, etc. Derrière ce procédé, l’idée que l’on pourrait introduire un peu de transparence dans la filière.« Durant des décennies, l’industrie du livre s’est servie du secret et du silence autour de la divulgation des salaires, à son avantage », indiquait Sarah Hollingsworth, à l’origine de ce document. Elle-même s’était inspirée d’un fichier présenté plus tôt dans l’année par la filière américaine.Et en France ? Eh bien, on attendait… et l’on a fini d’attendre. « On nous dit que l’on sera payé en fonction de nos années d’étude, qu’elles seront prises en compte, mais la réalité est tout autre. L’entrée dans le métier ne s’opère pas du tout sur notre parcours », ajoute l’étudiant qui a décidé de briser la loi du silence.« Les disparités salariales sont énormes, et varient évidemment suivant la taille des maisons d’édition. Or, il n’est pas rare que dans certaines structures, le niveau de responsabilité équivaut à celui d’un agent de maîtrise ou de cadre. Sauf que dans ses premières années, on débute au bas des échelons de la convention collective — et l’on aboutit à un salaire de niveau SMIC, après 4 ou 5 années d’études. »Évidemment, les places dans l’édition sont chères, et la demande importante : on entend souvent dire que les stagiaires font d’ailleurs pleinement partie du modèle économique. « Sauf que 1539 € brut [le SMIC, NDLR] ne représentent ni le niveau d’étude moyen que nous avons en sortant de formation ni nos compétences. Il y a eu # PayeTonAuteur et # CorrecteursPrécaires : désormais, nous initions #PayeTonSalarié. Démarrer sa carrière comme assistant d'édition, au SMIC, ce n'est pas possible ! »Quant à se tourner vers les instances représentatives, on sourit : « Le Syndicat national de l’édition fait état une fois l’an des grilles de la convention, mais n’apporte aucune aide pour appréhender son premier emploi. Pas plus qu’il ne nous expliquera comment discuter des salaires que l’on peut demander. »Le document proposé est à remplir, en tout anonymat et permettra de fournir des informations pour négocier au mieux son salaire – toujours à prendre en brut, et non en net par ailleurs. La feuille est à découvrir et remplir, à cette adresse