Travailler en bibliothèque ? Voici le guide 2018 des concours

Le Centre de documentation sur les métiers du livre (CDML) propose comme chaque année son Guide des concours des bibliothèques, pour s'y retrouver entre concours externes, concours internes et les différentes catégories. Ce Guide a été réalisé à partir des informations publiées par les différentes structures organisatrices des concours.

(ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Le CDML fait partie du réseau des bibliothèques et fonds spécialisés de la Ville de Paris. Accessible à tous, il est spécialisé dans les métiers du livre (bibliothèque, édition, librairie...), les domaines proches (culture, lecture, médias...), et les concours des bibliothèques et de la documentation.À ce titre, il propose le guide disponible ci-dessous, mais aussi un blog consacré à la préparation des concours , ainsi qu'un fil Twitter La 10e édition du Guide aborde les concours de la Ville de Paris, des personnels des bibliothèques, de la filière ITRF (Ingénieurs et personnels Techniques de Recherche et de Formation) et de la fonction publique territoriale.