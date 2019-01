Travailleurs à domicile dans l'édition : l'annexe IV, mode d'emploi

(ActuaLitté, CC BY SA 2.0)



Écrit par le Syndicat Général du Livre et de la Communication Écrite CGT (SGLCE-CGT), ce mode d'emploi « [p]eut être librement reproduit et diffusé ! C’est même recommandé », indiquent les auteurs. On y trouvera un topo sur les principales mesures du texte , de la fameuse « clause évaluative du volume d'activité » au « lissage de la rémunération », deux mécanismes censés limiter l'instabilité et la précarité des travailleurs à domicile.La SGLCE-CGT ne cache pas ses doutes et inquiétudes par rapport au texte qui, de son point de vue, permettrait finalement aux employeurs d'adopter des comportements autrefois susceptibles d'être sanctionnés par le conseil des prud'hommes.En fin de document, on trouvera à ce titre les arguments de la SGLCE-CGT pour ne pas signer l'accord, qui a été validé par toutes les autres organisations syndicales.