Traversée : HarperCollins jette un pont entre la France et les États-Unis

Passée par Stock et Fleuve, pour prendre, en janvier dernier, la direction littéraire de la fiction française chez HarperCollins France — filiale créée en 2016 — Marie Eugène présente un catalogue qui s’ouvrira en janvier prochain.« Relier les Anglo-Saxons aux Français, rendre hommage à ce métissage qui porte loin l’aventure éditoriale. Exprimer le temps long, suspendu, agité... ce temps si précieux de la lecture, cette traversée propre à chacun et qui imprime durablement l’esprit et le cœur », indique-t-elle en présentation de ce label.C’est avec deux titres que Traversée entamera son périple : celui de Nicolas Makeski, La science de l’esquive et le premier roman d’Aurélie Jeannin, Préférer l’hiver. « Une disparition en forme de roman noir, un huis clos en forêt », évoque l’éditrice. « Qui n’a pas fantasmé ou même fomenté sa propre disparition ? Qui n’a jamais été tenté par la possibilité d’un mode de vie radicalement différent ? »Deux autres surviendront au printemps et à l’automne prochain : un titre d’Anne de Kinkelin, 12 bis, avenue du maréchal Joffre et de Louise Browaeys, La dislocation.Une rentrée d’hiver qui promet des voyages, des fuites autant que des tentatives d’évasion.« Car par la fiction tout passe et se vit plus fort. Et si la traversée se fait seul, la puissance des histoires et des voix qui les portent se partage. Elles nous étonnent, nous rendent curieux, nous rassemblent, nous traversent... aussi durablement que possible », conclut Marie Eugène.