Très attendu, le livre de Mary Trump sortira finalement avec deux semaines d’avance

La famille du président américain aura livré une véritable bataille juridique pour suspendre la publication du livre de Mary L. Trump. Deux procédures ont été lancées par Robert Trump, le plus jeune de la fratrie, sous prétexte que la sortie d’un tel ouvrage violait un accord de confidentialité instituée par le testament de Fred Trump Sr., mort en 1999 et signé par la nièce en 2001.Si la première tentative a échoué, la seconde a eu l’effet escompté : la publication de l’ouvrage serait suspendue jusqu’au 10 juillet minimum, annonçait le juge Hal Greenwald le 30 juin dernier. Même si la date de parution de l’ouvrage arrivait après la date d’injonction, l’ordonnance empêchait tout de même l’éditeur de l’imprimer ou de le distribuer jusqu’à cette échéance. Cela signifiait alors que la publication du livre de Mary L.Trump pouvait être retardée.L’interdiction a cependant été levée par un juge d’une cour d’appel new-yorkaise deux jours plus tard argüant que l’éditeur, Simon & Schuster, n’était pas lié à la confidentialité et pouvait donc procéder à la publication.Et les choses n’ont pas trainé. La maison d’édition vient d’annoncer que l’ouvrage, dont la sortie était initialement prévue à la fin du mois de juillet, sera finalement publié le 14 juillet (via USA Today ). Une décision qui entend répondre « à une demande de plus en plus forte et un intérêt extraordinaire » de la part des lecteurs.D'après The Publishing Perspectives , Too Much and Never Enough : How My Family Created the World’s Most Dangerous Man occupe d’ores et déjà la première place des bestsellers d’ouvrages imprimés sur Amazon. À ses côtés, on retrouve The Room Where It Happened de John Bolton, un ouvrage également publié par Simon & Schuster que Donald Trump a essayé d’interdire

“De quoi Donald Trump a-t-il si peur ?”



« L’acte de l’actuel président de museler un simple citoyen n’est que le dernier d’une série bien plus large de comportements inquiétants qui ont déjà déstabilisé une nation fragilisée par une pandémie mondiale » a tenu à commenter Chris Bastardi, porte-parole de l’auteure Mary L. Trump. « Si Mary ne peut pas parler, on ne peut que s’interroger : de quoi Donald Trump a-t-il si peur ? »



Pour rappel, le livre entend dresser un « portrait complet, incontournable, de Donald Trump et de la famille toxique qui l’a vu naître » d’après la maison d’édition Simon & Schuster. Mais également, de faire des révélations sur le président américain. Entre autres, à propos de la fraude fiscale dont il serait le bénéficiaire.