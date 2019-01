Trésors de Chine : 7000 documents et 4 siècles d'échanges avec la France

5 siècles d’histoire et d’échanges franco-chinois





Papier peint à motif. Manufacture Zuber et cie. 1802. BnF, dpt. Estampes et photographie



Projet de long terme partagé entre partenaires chinois et français

Manuscrits, estampes, photographies, cartes, enregistrements sonores, objets... Plus de 7000 documents exceptionnels conservés à la BnF et dans des bibliothèques partenaires des deux pays sont désormais accessibles à tous, enrichis de contenus rédigés par des spécialistes de renommée internationale.Ce nouveau site, qui illustre les interactions culturelles, religieuses et scientifiques entre la France et la Chine du XVIe siècle à 1945, ouvre au grand public une partie de la collection sinologique de la Bibliothèque nationale de France, l’une des plus riches du monde.Le site réunit plus de 7000 documents imprimés, manuscrits, cartes et plans, photographies, objets, enregistrements sonores, etc. aussi bien chinois que français se référant à la Chine.Il est organisé en 6 rubriques :, dans laquelle on peut redécouvrir par exemple le magnifique Livre des merveilles de Marco Polo. Une importante sélection de cartes marines issues du fonds du service hydrographique de la Marine, des cartes chinoises anciennes ou les cartes de la Chine de la collection d’Anville y figurent également.retrace les liens diplomatiques entre les deux pays, des origines à 1945. On y retrouve Les Quarante vues du jardin de la Clarté parfaite, chef-d’œuvre de l’art chinois daté du XVIIIe siècle. Ce document fait partie des joyaux du site France-Chine.est dédiée au bouddhisme, au confucianisme et au taoïsme puis au développement, au début du XVIIIe siècle, de cette sinologie française, préfiguratrice des autres sinologies occidentales. Y figurent également les mathématiques, les sciences astrales, la médecine, la botanique, la zoologie ou encore la presse, réunissant des recueils remarquables tant sur le plan scientifique qu’esthétique.est consacrée à la vie quotidienne en Chine, aussi bien aux métiers ou aux loisirs qu’aux costumes et l’ameublement chinois.enrichit cet ensemble iconographique exceptionnel et témoigne d’une « sinophilie du goût », qui se traduit dans toute l’Europe au XVIIIe, par des chinoiseries de toutes sortes, dans le mobilier, la vaisselle, les étoffes, l’architecture des jardins...est consacrée à ce goût de la Chine, qui se décline également dans la musique, la littérature et le théâtre, avec des œuvres de Judith Gauthier, Victor Segalen ou encore Jules Verne.La collection sinologique de la BnF, socle de France-ChineLa Bibliothèque nationale de France possède un des fonds sinologiques les plus riches du monde. La première acquisition de livres chinois par la Bibliothèque du Roi date de 1668, mais la « collection chinoise » est véritablement lancée en 1697, lorsque le père jésuite Joachim Bouvet rapporte à Louis XIV 312 volumes de Chine. Le père Jean de Fontaney les enrichit par la suite de deux collections de 72 volumes offerts par l’empereur Kangxi. Les pères jésuites ont contribué, tout au long du XVIIIe siècle à étoffer ce fonds naissant.La fin du XIXe siècle marque le début d’une nouvelle ère de la sinologie française, qui devient plus systématique et organisée. En 1902, Maurice Courant publie le catalogue thématique de l’ancien fonds chinois de la Bibliothèque nationale de France. En 1906, Paul Pelliot est à la tête d’une mission envoyée dans la région du Turkestan chinois. Il en rapporte les manuscrits de Dunhuang, qui constituent aujourd’hui l’essentiel du fonds Pelliot, soit plus de 8 000 documents et 80 000 images numérisées, accessibles dans Gallica, la bibliothèque numérique de la BnF.Le site France-Chine est un projet collaboratif entre la BnF et la Bibliothèque nationale de Chine (BnC) qui souhaitent, sur la durée, mettre en œuvre un programme de coopération numérique avec comme ambition commune de rendre compte des interactions culturelles, religieuses et scientifiques entre la France et la Chine, du XVIe au XXe siècle.D’autres ensembles documentaires et iconographiques complémentaires venant de la Bibliothèque Diplomatique Numérique et de la Bibliothèque municipale de Lyon, riche en ouvrages chinois ou en rapport avec la Chine, enrichissent le site. Prochainement, la Bibliothèque de Shanghai, en particulier sa bibliothèque des jésuites qui possède un fonds patrimonial remarquable relatif à la concession française, s’associera au projet.On peut accéder à la bibliothèque numérique ici