Trois labels pour définir la stratégie littéraire du groupe Delcourt

L’arrivée d’Emmanuelle Heurtebize en janvier 2018 marquait la première étape, avec la création d’un domaine littérature étrangère. Puis, à l’été 2019, ce fut le rachat de Marchialy, maison d’édition spécialisée dans la non-fiction. Enfin, Sandrine Thévenet et Lola Nicolle fondaient le volet littérature française avec Les Avrils, dont le lancement a été plusieurs fois repoussé Mais qu’à cela ne tienne, ce sera en janvier 2021 que le groupe Delcourt entend marquer la production littéraire définitivement. En effet, à compter de cette date, les équipes de Delsol, société de diffusion, prendront en charge le catalogue littéraire.L’équipe dédiée aux librairies de 1er niveau présentera aux libraires les ouvrages BD, romans graphiques, ainsi que littérature jeunesse de Delcourt et Soleil, ainsi que des autres maisons tierces. S’y ajoutera donc l’offre littérature des trois labels — une trentaine de titres.Les trois structures « portent chacune la vision forte et passionnante de leurs éditeurs sur le monde d’aujourd’hui », assure le groupe dans un communiqué.Léonore Dauzier a par ailleurs rejoint le Groupe fin septembre, en tant que Directrice commerciale et marketing du pôle Littérature, pour apporter son expertise acquise ces douze dernières années chez Sonatine — maison qu’elle a vu naître et grandir.