Trois millions de livres déménagent de la bibliothèque de la Part-Dieu 

Guilhem Vellut CC BY 2.0



Construit en 1972 à la Part-Dieu, le silo de la bibliothèque et ses 17 niveaux avaient besoin d’être rénovés. Et pour mener ce chantier, dont la durée est estimée à cinq ans, cela nécessite le déménagement provisoire de plus de 3 millions de documents. Après deux ans de préparations, les travaux débutent et les premiers transferts commencent.Ce projet de rénovation, avec un budget de 13 millions d'euros, s'inscrit dans un programme plus global de restructuration du quartier de la Part-Dieu. Il répond à un double objectif : améliorer les conditions de conservation et de travail des agents, et désamianter les gaines de ventilations.Ces travaux doivent être réalisés sans la présence des collections. Chaque étage doit donc être vidé avant l’intervention des entreprises. Deux phases de déménagement sont prévues via, dans un premier temps, une externalisation de 13 km de documents sur des sites extérieurs, et dans un deuxième temps, des déménagements inter-étages dans les silos vides pour les 50 km restants.Deux sites ont été retenus par les services de la bibliothèque. D'abord les Archives Départementales du Rhône et de la métropole de Lyon où le transfert a déjà commencé. Le site accueillera 9 100 mètres de collections. À cela s'ajoute un local de conservation situé à Corbas qui en accueillera 4 000 mètres. Et ce, jusqu'à la fin des travaux prévus en 2023.Lundi 18 février, une partie des documents ont déjà quitté la bibliothèque de la Part-Dieu. Il s'agit notamment d'une partie des périodiques. Seront ensuite déménagées les monographies, sur une durée estimée à 31 jours.Chaque document est rangé dans l’ordre, selon sa cote. Il faudra maintenant se rendre aux Archives Départementales du Rhône et de la Métropole de Lyon pour consulter les écrits. Les dates de disponibilité des documents seront bientôt communiquées.Ce déménagement est aussi l'occasion de repenser l'organisation des stocks. « Aujourd'hui les 17 étages du silo sont quasiment pleins. Non seulement nous déménageons, mais en plus nous réfléchissons à la manière dont le silo, une fois rénové, sera agencé pour ces collections. Et donc, on ne remettra pas au même endroit les collections en 2023. » explique Pierre Guinard, directeur adjoint des collections, à Télé Lyon Métropole.