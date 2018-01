Trois nouveaux romans historico-fantastiques de Dan Simmons en France

C’est le grand retour en France du romancier de science-fiction : l’auteur des Cantos d’Hyperion, entre autres magnifiques choses, fera paraître chez Robert Laffont trois nouveaux romans. Mais pour les découvrir, il faudra se montrer patient. Très patient.



The Shrike, CC BY SA 2.0

Les éditions Robert Laffont sortiront en effet L’Abominable de Dan Simmons en octobre 2019, suivi de Le Cinquième cœur en 2020, et Omega Canyon en 2021. Les deux premiers titres sont dans la lignée de Terreur et Drood, romans historico-fantastiques.

De nouvelles éditions du cycle Hyperion, devenu classique, sont également prévues. Par ailleurs, avec Univers Poche, le groupe Editis a repris tout le fonds de ce grand auteur en France.

Et pour mémoire, Terreur, la série de 10 épisodes, produite par Ridley Scott chez AMC (Walking dead et Mad Man) sera diffusée le 26 mars aux USA. Quant à l’adaptation d’Hypérion prévue originellement par la Warner Bros pour le cinéma, on sait depuis mars 2016 que le projet a basculé chez SyFy, pour une minisérie. Mais pas plus de nouvelles.

Ah, c’est difficile, la patience...