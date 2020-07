Trois : Valérie Perrin présente son prochain roman en avant-première

photo : DR

« Au fur et à mesure que l’on avancera dans le roman viendront les réponses », nous assure Valérie Perrin. « Ce que j’ai voulu explorer dans ce troisième livre c’est l’amitié. Pourquoi cela peut se déliter, pourquoi on se perd de vue ? Qu’est-ce qui fait que l’on peut se retrouver et pourquoi ? »Trois, ce sont trois enfants qui grandissent en province, et deux d’entre eux vont « partir à la ville, comme on dit ». Celui qui reste, « on le sait dès le départ, s’occupe et dirige un refuge, où l’on recueille chiens, chats, lapins… »Un texte qui part d’une envie, autant que d’une réalité : « Je suis moi-même marraine d’un refuge et je trouve qu’il y a un microcosme qui est très très intéressant : qui sont les gens qui abandonnent, qui sont ceux qui viennent recueillir, qui sont les bénévoles ? »Trente années d’une vie, de trois existences, qui seront explorées dans ce nouveau livre – avec un regard sur les années 80, 90, 2000. « Et toujours en fil rouge, un polar : une voiture que l’on retrouve au fond d’un lac. » Le mystère est toujours présent : « Qui est dans cette voiture, pourquoi… quel est le rapport avec les trois personnages… ? »Le refuge en question est celui situé à Gueugnon, Annie Claude Miniau/ADPA . Loin d’une marotte, c’est un véritable engagement que la romancière manifeste à l’égard de la cause animale, ainsi qu’elle le racontait dans notre interview.Après Les oubliés du dimanche et Changer l'eau des fleurs , Trois sera par ailleurs sont troisième livre. Rendez-vous au printemps 2021 pour le découvrir...