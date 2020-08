Trompe-l’œil et jeux d’optique dans le street art

Ainsi les anamorphoses sont-elles remises au goût du jour dans des mises en scène bluffantes, les lettres en 3D s’animent grâce à des procédés numériques ou encore, les trous noirs et autres vortex polychromes nous entraînent dans d’autres dimensions.Après une introduction historique dans laquelle Codex Urbanus revient aux sources de ce type de productions picturales, Chrixcel présente une vingtaine d’artistes internationaux passés maîtres dans l’art de l’illusion et nous montre comment, au fil d’un riche portfolio de styles et de techniques, ils transcendent le réel de nos villes et nous ouvrent de nouvelles et incroyables perspectives.Photographe dans le domaine de l’art urbain depuis 2007, Chrixcel est l’auteure d’une quinzaine d’ouvrages, catalogues d’exposition et monographies street art. En parallèle de ses activités, elle parcourt le monde à la recherche de lieux abandonnés qu’elle immortalise par la photographie.Codex Urbanus, street artiste, dessine sur les murs de Paris un bestiaire de créatures fantastiques. Il a participé à plusieurs festivals d’art urbain et expose régulièrement son œuvre en galerie ou ailleurs. Il est l’auteur d’un essai Pourquoi l’art est dans la rue ? (2018) chez Critères Éditions.Aux éditions Alternatives, ils ont cosigné ensemble le Bestiaire fantastique du street art (2018).[à paraître 8/10] Chrixcel & Codex urbanus — Street Illusions – Alternatives – 9782072897153 – 29,90 €