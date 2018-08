Trop d'auteurs encore sans rémunération au Livre sur les quais

Le premier week-end de septembre approche, et la manifestation qui se tient à Morges, Le Livre sur les quais ouvriront ses portes. Un programme qui s’annonce sur fond de polémique : des auteurs romands considèrent que le salon n’en fait pas assez pour eux, privilégiant les best-sellers.





ActuaLitté, CC BY SA 2.0



L’autre grande invitée sera la question de la rémunération des interventions. Avec 270 auteurs invités, des dédicaces comme s’il en pleuvait, des tables rondes et des lectures pour présenter les livres de la rentrée, Morges sera à la fête.



« Un cadre idyllique entièrement dédié au livre pendant trois jours, le paradis des autrices et auteurs… ou presque. Car une toute petite partie des prestations seulement sont rémunérées », relève l’association Autrices et auteurs de Suisse.

En effet, malgré les discussions entamées il y a plus de deux années, le Livre sur les quais ne suit pas pour l’instant l’exemple des Salons du livre de Genève et Paris, qui ont pris le tournant cette année et ont rémunéré toutes les prestations publiques des autrices et auteurs.



Pour l’AdS : « C’est décevant, mais nous ne perdons pas espoir. Le principe même de la rémunération, nous dit-on, n’est plus remis en question : ce n’est plus qu’une affaire de priorité et de capacité financière. »

Le Livre sur les quais organisera le vendredi 31 août, en collaboration avec l’ASDEL (Association Suisse des Diffuseurs, Éditeurs et Libraires), une journée professionnelle sur le thème de la rémunération des auteurs.

« Les autrices et auteurs de Suisse attendent beaucoup de cette rencontre et seront bien sûr présents. Ce n’est pas la première fois que des responsables culturels, des représentants des villes et des cantons se réunissent pour réfléchir à la meilleure manière de rétribuer les autrices et auteurs dans les festivals », continue l’organisation.

« Espérons que cette journée portera enfin les fruits escomptés. L’AdS soutient depuis longtemps que la rémunération des autrices et auteurs pour leurs prestations publiques doit être, pour l’organisation des manifestations littéraires, une question de principe avant d’être une question de budget. »



Et de conclure : « Comme nous le rappelions au moment de l’édition 2017 du Livre sur les quais : sans autrices et auteurs, pas de fête du livre. »