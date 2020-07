“Trop et jamais assez” : Le livre de Mary L.Trump sort en France

illustration : DonkeyHotey CC BY SA 2.0

Les éditions Albin Michel ont remporté les enchères – le montant n'a pas été communiqué – pour l’ouvrage que sort la nièce du président américain. Pas faute pourtant d’avoir tenté de l’interdire : Donald Trump est presque parvenu à empêcher le pamphlet de voir le jour en librairie. Alors qu’un juge de l’État de New York avait suspendu toutes les opérations autour du titre jusqu’au 10 juillet, au moins, une cour d’appel a fini par lever cette injonction La maison Simon & Schuster décidait même d’avancer la date de parution, originellement fixée au 28 juillet. Ce sera finalement le 14, et sur Amazon, le titre occupe depuis quelques semaines les premières places des ventes, toutes catégories confondues.Albin Michel, pour la France, traduira et publiera le titre « dans le courant du mois d’octobre », nous assure la maison, sous le titre Trop et jamais assez.L’histoire commence à être connue : Mary L. Trump , psychologue clinicienne et unique nièce de Donald, porte un regard acide sur sa famille — expliquant comment son oncle est devenu l’homme qui « menace désormais la santé, la sécurité économique et le tissu social de ce monde ».Elle y raconte « un cauchemar de traumatismes, de relations destructrices et une combinaison tragique de négligences et d’abus », détaille l’éditeur américain. En somme, le portrait sous la forme d’une saga, qui plonge dans l’intimité de « l’une des familles les plus puissantes et les plus dysfonctionnelles au monde ».Charmant.