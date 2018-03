Trop “stressé”, George R.R. Martin arrête ses billets d'humeur

TaylorHerring (CC, BY-NC-ND)



L’auteur a l’habitude de s’entretenir directement avec ses fans sur son actualité et ses projets à travers le site qu’il tient régulièrement à jour et qui permet des échanges avec ses lecteurs de tout horizon. Enfin, jusqu’à aujourd’hui, puisque Martin a annoncé en début de semaine prendre une pause pour une période indéterminée...

Tout baigne, messieurs et mesdames… beaucoup de projets passionnants sont en route. BEAUCOUP de projets passionnants. Peut-être même trop. Je croule sous le travail, tellement que je commence à être complètement débordé. Même avec mon armée de fidèles serviteurs. C’est pour cela que je prends un peu de recul avec le blog — oui je sais ceci n’est PAS un blog —, du moins jusqu’à ce que j’ai réussi à retirer les quelques épines que j’ai dans le pied. Pour les temps à venir, vous verrez probablement moins de billets sur le site. Et certains d’entre eux émaneront de mes sbires. Je reviendrai probablement. Je ne peux juste pas vous dire quand. À plus tard, Balthazar.

Une explication plus qu’une véritable annonce puisque les articles se faisaient déjà de plus en plus rares sur le « non-blog » depuis plusieurs semaines voir plusieurs mois. À peine six articles au mois de février contre plus d’une dizaine minimum pour les mois précédents.