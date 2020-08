Troubles du sommeil, mauvaises nuits ? Apprendre à mieux dormir

Quel parent n’a pas évoqué sa fatigue issue de nuits perturbées par les cris du nouveau-né ? Lors du printemps 2020, chacun ne s’est-il pas interrogé sur son repos bouleversé par une vie confinée ?Et pourtant.Malgré son universalité, le sommeil demeure une « colonne absente » des mondes de la politique comme de la santé. Il est temps que cela change ! Ce livre est là pour jeter un pavé dans la mare et nous offrir quelques clés pour retrouver un plaisir singulier : le goût de la nuit.Nicolas Goarant est collaborateur d’élus locaux et de parlementaires, sleep activist revendiqué, passionné par le sommeil et sa gestion publique. Jérémie Peltier est directeur des Études à la Fondation Jean Jaurès, ains que directeur de collection aux Éditions de l’Aube.[à paraître] Nicolas Goarant – Le sommeil malmené – L’Aube – 9782815938716 – 14 €