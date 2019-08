Trouver l'âme soeur avec un livre : le rendez-vous littéraire à Rome

Le livre, reflet de l'âme... que dire de sa bibliothèque ?





Je t’ai vu hier au bal. Tu ressemblais à un prince russe. Je t’attendrai à la gare. Anna K.

Les cofondateurs de Controfestival Speed Date comptent parmi les talents de la jeune génération de romanciers et romancières d’Italie : Paolo Di Paolo, Igiaba Scego, Simone Nebbia, Michela Monferrini et Valentina Farinaccio se sont retroussé les manches, pour monter un moment de rencontres tout particulier.Ce 26 août, dans les jardins du Château Saint-Ange à Rome, et dans le cadre de la manifestation Letture d’Estate, les célibataires sont attendus, livre en main. « Une bibliothèque en dit long sur notre personnalité. C’est une sorte de miroir profond de l’âme », indique Paolo di Paolo.« Elle révèle les passions et plus encore : pour cette raison, parler de soi à partir de ses propres livres peut devenir la clef qui ouvre des relations heureuses. Amour, amitié, ou simple respect. Notre Speed dating sert avant tout à rassembler des gens, et plus encore, à expérimenter de nouvelles façons de parler de la littérature et de promouvoir la lecture. »C’est la librairie de Margherita Schirmacher qui sera partenaire de ces rendez-vous. Une forme d’évidence, poursuit Di Paolo. « Nous proposons à ceux qui veulent participer de venir avec le livre qui les aura le plus marqués. Nous serons présents pour les accueillir et les guider dans le choix du partenaire avec lequel discuter et feuilleter les livres. »Et de souligner : « Mais celui qui le souhaite peut également monter sur scène et déclarer son amour d’un livre en particulier, devant le public. Nous n’avons aucune restriction pour cette expérience, qui aura l’esprit d’une flash mob littéraire, avec des résultats imprévisibles. »Que des écrivains soient à l’origine de ce projet ne fait que confirmer l’originalité et le grain de folie de ces rencontres. Le slogan d’accroche est d’ailleurs ouvert aux fantaisies : « Dostoïevskienne cherche Tolstoïen pour passer des nuits blanches. » Toute une soirée pour rencontrer une ou un complice de lecture, et le genre de petite annonce qui met immédiatement la puce à l’oreille.« Nous pouvons simplement parier que découvrir un livre à travers les mots de celles et ceux qui l’ont aimé permet de susciter une certaine curisioté vis-à-vis de son auteur. Et peut-être que nous ne le connaissons pas, ou que nous l’avions lu trop hâtivement, et interprété de façon superficielle », conclut Paolo Di Paolo.Pour les Romains ou les touristes encore en vacances, les renseignements sont à prendre ici via Il Corriere della sera