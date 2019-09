Trouver un appartement : une guide anti-galère pour étudiant

(photo d'illustration, nhadatvideo, CC BY 2.0)

Les éditions Bicyclette, toute jeune maison fondée par Mathilde Cocquelin et Juliette Tudal, ont fait paraître un guide illustrant bien leur ligne éditoriale : des livres pratiques, utiles pour les petits tracas de la vie, avec simplicité et humour. Il s’agit bien de répondre aux problématiques du quotidien.Leur première publication, Mission : trouver un appart' (location) accompagne le lecteur dans la recherche de son premier appartement, en lui proposant des informations pratiques, conseils, décryptage du vocabulaire de l’immobilier, ainsi que des pages à remplir pour s’organiser.Déménager et s’installer, c’est le brise-cœur de tout parent, et l’appel de l’indépendance pour leur progéniture. Quitter le cocon familial, certes, mais les procédures et le parcours sont longs et périlleux.« Qu’est-ce donc qu’un bail ? Payer sa caution avec un rein, ça se fait ? Ai-je le droit de repeindre les murs en jaune poussin ? » Autant d’interrogations que le/la futur.e locataire peut légitimement se poser, et auxquelles le guide tente de répondre.Condensé d’informations, conseils et astuces indispensables, il détaille avec légèreté et précision chaque étape et répond aux grandes questions de la location.Tout au long de ses démarches, le lecteur trouvera des pages qui lui sont dédiées : pages de notes, tableaux, listes ou encore calendrier à compléter, qui lui permettront de s’organiser facilement. Le sommaire à cocher au fur et à mesure donne une vision globale et motivante du chemin à parcourir pour trouver son appart », son chez-soi rien qu’à soi !Mission : trouver un appart’ – Bicyclette – 9782956866701 – 10 €