Trouver un auteur suisse n'aura jamais été aussi simple

Vous cherchez un auteur pour une lecture ? Une traductrice capable de traduire un ouvrage primé de l’albanais vers le français ? L’association professionnelle A*dS Autrices et auteurs de Suisse publie la toute nouvelle mouture du Répertoire A*dS, un ouvrage de référence numérique complet comportant des entrées pour plus de 3000 autrices et auteurs, traductrices et traducteurs littéraires.









L’A*dS vise avec cet ouvrage à fournir une image exhaustive de la littérature contemporaine de Suisse et à offrir un outil indispensable à toute personne cherchant des informations sur les autrices, auteurs, traductrices et traducteurs littéraires de Suisse.



En 1962, l’A*dS (alors connue sous le nom de Société suisse des écrivains SSE) publiait pour la première fois un répertoire lexical de ses écrivaines et écrivain sous le titre Écrivains d’aujourd’hui. Cet ouvrage de référence a été largement utilisé par les journalistes, les éditeurs, les organismes de promotion culturelle et les écrivaines et écrivains eux-mêmes. Il a été réédité en 1978, puis en 1988 (sous le titre écrivaines et écrivains d’aujourd’hui) et enfin en 2002.



Cette dernière mise à jour s’est accompagnée d’un changement fondamental : le répertoire a été édité sous forme de livre, en même temps qu’il était rendu accessible sur Internet comme répertoire et base de données. Plus de quinze ans après, une nouvelle mise à jour est devenue nécessaire, tant en termes de contenu que de technologie.



L’outil de référence le plus complet



Le nouveau répertoire des autrices et auteurs est conçu comme une base de données techniquement moderne, facile à manipuler. Les fonds du lexique précédent ont été entièrement intégrés et de nouveaux noms ont été ajoutés. En outre, le répertoire consacre une entrée aux autrices et auteurs, traductrices et traducteurs de Suisse qui sont décédés, mais font partie de l’histoire récente de la littérature de la Suisse.



Les entrées qui les concernent sont éditées par une équipe de rédaction. Le Répertoire A*dS contient les informations biographiques et bibliographiques de plus de 3000 autrices et auteurs, traductrices et traducteurs, qu’il s’agisse de livres, de pièces de théâtre, de pièces radiophoniques, de films, de performances, d’expositions ou de CD. Cela en fait probablement l’ouvrage de référence le plus complet sur les autrices et auteurs, traductrices et traducteurs littéraires en Suisse aujourd’hui.



D’un index lexical à une plaque tournante de l’information



Le Répertoire A*dS a pour but de fournir des informations aux institutions et organisations du domaine littéraire ainsi qu’à toutes les autres personnes intéressées par l’écriture. La nouvelle fonction de recherche d’offres personnelles d’autrices et d’auteurs, qui permet de voir les lectures, modérations, ghostwriting, traductions, etc., permet aux librairies, aux organisateurs d’événements ou aux particuliers de rechercher de manière ciblée des autrices et auteurs qu’ils souhaitent engager.



En outre, le Répertoire A*dS offre un grand nombre de liens qui facilitent les références croisées à d’autres sources et rendent ainsi la connaissance accessible en texte, en son et en image. Citons par exemple l’agenda des manifestations et les conseils de lecture sur le portail Internet litteraturesuisse.ch, les Ansichten de la SRF, la vaste base de données littéraire viceversalitterature.ch ou encore les archives littéraires. Ainsi, le Répertoire A*dS offre un stock de données complet provenant de diverses sources.



Connexion au système des bibliothèques suisses



L’innovation la plus importante est peut-être la connexion directe du Répertoire A*dS au système des bibliothèques suisses. D’une part, cela se fait par le biais d’un lien avec la centrale de données swissbib.ch, qui indique dans quelles bibliothèques sont disponibles les ouvrages des auteurs recherchés. D’autre part, le Répertoire A*dS a été relié à la Bibliothèque nationale suisse à Berne et à son catalogue central Helveticat, dans lequel sont archivés tous les livres publiés par des autrices et auteurs en Suisse.



Ainsi, la liste des œuvres de toutes les autrices et auteurs est reproduite intégralement à partir d’Helveticat, même dans les cas où les autrices et auteurs ne peuvent pas ajouter les œuvres en personne. Le lexique des publications de l’A*dS reste donc complet et valable à tout moment.



Un large partenariat de projet



Le Répertoire A*dS a été renouvelé dans le cadre d’une coopération entre l’A*dS et LittératureSuisse, sous la direction de l’A*dS, avec également une implication significative de la Bibliothèque nationale suisse. Le projet a également été rendu possible grâce à la Fondation suisse pour la culture Pro Helvetia, la Fondation Ernst Göhner et la Fondation Oertli. Comme c’était déjà le cas, c’est l’A*dS qui se chargera désormais de la maintenance et du financement du Répertoire A*dS, dans le cadre de ses travaux réguliers.





