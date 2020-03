Trump en tweets, islam, Monsieur Mouche : le catalogue des éditions i en accès libre

Alice aux pays des Merveilles (détail) - Nicole Claveloux (photo d'illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)



Dessin de François Boucq

« Ne vous confinez pas idiot. Prenez le maquis avec les éditions i » : difficile de ne pas aller dans le sens du conseil de la maison d'édition, alors que le confinement et la réduction drastique des sorties restent les meilleurs moyens de sauver des vies et de contribuer à l'effort des soignants dans la lutte contre le coronavirus.Les éditions i annoncent, pour participer à l'effort collectif, la mise en accès libre de l'intégralité (ou presque) de leur catalogue. Soit une dizaine de titres, avec une belle diversité au rendez-vous : il sera par exemple possible de découvrir, pour se moquer des puissants, Trump en 100 tweets, de François Boucq et Vanessa Duhamel, pour découvrir la culture et la spiritualité chinoises, Monter haut, regarder loin de Gérard Dupuy, ou encore s'intéresser aux Cinq piliers de l'islam, accompagné par Ibn Arabî.Du côté des classiques à redécouvrir, Monsieur Mouche, de Jean-Luc Coudray, ou « 500 histoires comme autant de contes zen d’aujourd’hui », illustrées par Moebius, André Juillard ou encore Edmond Baudoin.Il est possible de retrouver la liste des fournisseurs où le catalogue des éditions i est en accès libre à cette adresse . Bonne(s) lecture(s) !