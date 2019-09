Trump et Stephen King, quand la réalité dépasse la fiction

La maison du King, à Bangor, Maine.

Ron Cogswell, CC BY 2.0

En effet, dans ce roman, un groupe d’enfants disposant de super pouvoirs est gardé captif par des adultes pour réaliser des expériences et en tirer profit. À l’origine, l’auteur de The Shining s’est inspiré des expériences menées par la CIA dans les années 1950 et celles qui ont eu lieu dans les camps de concentration nazis.Lors de l’interview, l’auteur a déclaré : « Parfois, c’est la vie qui imite l’art et non l’inverse. Au moment où j'ai réécrit le livre, je découvre que nous enfermons de petits enfants dans des cages à la frontière. Je me dis alors, c’est comme dans mon livre ».Actuellement en pleine promotion, Stephen King a également évoqué la question d’une éventuelle retraite, cette fois-ci dans l’émission de Stephen Colbert. Que les fans se rassurent ! A 72 ans, il continuera tant qu’il arrive à se renouveler et qu’il prend plaisir à son activité d’écrivain.Enfin, on aura également appris que The Institute allait bénéficier d’une adaptation en série. Aux commandes : le créateur de Big Little Lies David E. Kelley et le réalisateur de Lost Jack Bender.