Trump propose à nouveau de réduire le budget des bibliothèques fédérales

(photo d'illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Une vieille habitude est née depuis l'élection de Donald Trump : chaque année, le président des États-Unis et son administration proposent un budget pour l'année à venir, qui doit ensuite être validé par le Congrès américain. Et, dans toutes les propositions, les bibliothèques fédérales se retrouvent dépouillées d'une partie de leurs budgets, abondé par l'Institute of Museum and Library Services (IMLS).Cette agence indépendante du gouvernement fédéral soutient des établissements culturels et patrimoniaux, notamment la Bibliothèque du Congrès, les équipements dédiés à la lecture dans les prisons, ou encore les bibliothèques des différentes ambassades. Autant d'établissements qui, s'ils accueillent un public plus restreint, n'en sont pas moins indispensables.Cette fois, la proposition budgétaire de Trump prévoit 23 millions $ pour fermer purement et simplement l'IMLS, ce qui aurait pour conséquence de supprimer des fonds disponibles pour les projets des bibliothèques fédérales. La fermeture serait effective le 1er octobre 2020.Dans un communiqué, l'IMLS prend acte de la proposition du président, mais en profite également pour dresser un petit bilan des projets mis en oeuvre grâce à ses subventions : apprentissage du code pour les enfants, mise en place d'une offre adaptée pour les personnes non-voyantes ou malvoyantes ou encore équipements de zones en accès internet gratuits.« L'IMLS donne les moyens aux musées et aux bibliothèques de proposer des accès et des informations pour que les usagers puissent prendre en main leur éducation, acquérir des compétences et trouver des emplois. À travers ces projets et bien d'autres, les investissements fédéraux dans les musées et bibliothèques de tous le pays ont permis d'améliorer les vies de millions d'Américains », rappelle encore l'agence.Si Trump s'obstine à supprimer l'IMLS, c'est aussi parce qu'il n'y arrive pas, année après année : pour 2020, le Congrès américain a même augmenté le budget de l'institution , qui atteint désormais 252 millions $. Sur cette hausse de budget, 6,2 millions $ étaient venus nourrir les finances des bibliothèques fédérales pour moderniser les différents équipements, notamment informatiques.Un sévère désaveu, donc, qui n'empêche pas le président américain de persister, et signer ces propositions budgétaires...