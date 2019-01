Trump rit d'une bibliothèque en Afghanistan : “Je ne sais pas qui va y aller”

(photo d'illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

C'est au cours d'une conférence de presse, en présence de son gouvernement, que Donald Trump s'est encore une fois fait remarquer par une sortie très réfléchie. Après avoir fait état du désengagement américain des territoires étrangers, le président a fait référence à l'une de ses rencontres avec le Premier ministre indien, Narendra Modi.« [I]l n'arrêtait pas de me dire qu'il avait financé la construction d'une bibliothèque », a rapporté Donald Trump. « Vous savez ce que cela représente ? À peu près 5 heures de travail par rapport à tout ce que nous avons fait là-bas. Et nous serions censés dire : “Oh, merci pour la bibliothèque”. Je ne sais pas qui va y aller en Afghanistan », s'est emporté le président américain, « [t]rès remonté contre les pays de la région », selon l'AFP, qui rapporte les propos du chef d'État.Pour rappel, c'est en Afghanistan que les États-Unis avaient envoyé des forces militaires après l'attaque contre le World Trade Center, en septembre 2001. 14.000 soldats américains sont encore présents sur place, un chiffre qui sera réduit de moitié après une décision de Donald Trump, qui a également ordonné le retrait des troupes américaines de Syrie.Depuis l'intervention américaine en Afghanistan et la chute du régime taliban, l'Inde aurait investi plus de 3 milliards $ dans le pays, pour financer divers projets de reconstruction, comme un lycée à Kaboul ou encore la mise en place de bourses d'études en Inde pour des étudiants afghans. En 2015, l'Inde avait même participé au financement de la reconstruction du Parlement d'Afghanistan.Assurant encore que l'Inde devrait plus s'investir en Afghanistan, Trump a ironisé sur les pays qui envoient « une centaine de soldats », ajoutant : « Alors que nous, ça nous coûte des milliards et des milliards de dollars. »Ce n'est pas la première fois que Donald Trump s'en prend aux bibliothèques : aux États-Unis, cette fois, il avait laissé entendre qu'il souhaitait réduire, voire supprimer, les subventions fédérales accordées à certaines bibliothèques . Heureusement, s'est réjouie la profession, la Chambre de représentants a adopté un texte garantissant ces financements.