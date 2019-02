Trump veut étouffer un rapport sur le climat, un éditeur le publie en intégralité

Les épisodes de feux de forêt risquent de se multiplier (ici, en 2010, en Californie)

Quand un événement s'avère impossible à passer sous silence, il reste encore possible de jouer avec le temps médiatique. C'est l'option retenue par le gouvernement de Donald Trump le 23 novembre 2018, date de la publication du quatrième rapport national sur le climat, le fameux National Climate Assessment. À cette occasion, 300 scientifiques de 13 agences fédérales ont étudié pendant plusieurs mois le changement climatique et ses conséquences, actuelles ou à venir.Ce 23 novembre, peu d'Américains avaient la tête à évoquer les questions liées à l'environnement. Ce jour-là, les magasins affichaient des promotions pour le « Black Friday », quelques heures après les festivités de Thanksgiving. Autant dire que c'est l'« American way of life » qui fut alors défendu, plutôt que les conclusions très alarmantes de ce rapport d'un peu plus de 224 pages.Assistant à cette stratégie d'étouffement, Dennis Johnson et Valerie Merians, cofondateurs de la maison d'édition américaine Melville House, ont voulu, avec leurs moyens, contrer ce passage sous silence. La solution était évidente : il fallait publier ce rapport, lui donner une nouvelle diffusion, aussi bien auprès des médias que des influenceurs de divers horizons.The Climate Report: National Climate Assessment-Impacts, Risks, and Adaptation in the United States (Le rapport sur le climat : observations sur les effets, les risques et l'adaptation au climat national des États-Unis) est désormais disponible dans le catalogue de Melville House « Le rapport sur le climat a été publié par le gouvernement non seulement sans fanfare, mais sans même une annonce ou un communiqué, l'après-midi du Black Friday », explique Dennis Johnson à Electric Lit . « Valerie Merians et moi avons discuté de la question au cours du dîner et avons décidé de le publier sur-le-champ. » Melville House n'en est pas à son coup d'essai : la maison avait déjà publié un rapport sur les méthodes de torture de la CIA, que le gouvernement, là aussi, avait tenté de dissimuler au maximum.Le rapport complet, qui propose des graphiques, illustrations et même des photographies, est vendu pour un peu moins de 18 $ au format imprimé, et pour 6 $ en numérique — le rapport complet est toutefois disponible gratuitement à cette adresse, au format numérique . Le publier au sein du catalogue d'une maison d'édition permettra aussi à d'autres acteurs culturels, comme mes bibliothèques, de le mettre en avant.L'objectif de la publication n'est pas de faire de ce titre un futur best-seller, mais simplement d'offrir une seconde vie et une audience nouvelle à un document qui pourrait être considéré comme inaccessible. Au contraire, explique Dennis Johnson, « il s'agit d’expliquer la science et l’économie du réchauffement climatique à la population, et des efforts ont été mis en œuvre pour le rendre accessible. C’est un texte concis, abondamment illustré, avec des tableaux, des graphiques et des photographies, avec des chapitres qui abordent les situations au niveau régional... Ce qui permet de lire, pour commencer, les parties qui vous intéressent le plus. »Tragiques démentis aux tentatives de passer sous silence les conclusions du rapport, les gigantesques feux de forêt qui ont frappé la Californie en fin d'année 2018. Ils font par ailleurs partie des conséquences à court et moyen termes évoquées par les auteurs de ce quatrième rapport sur le climat des États-Unis.