Tuerie de Santa Fe : Deux librairies de Houston s'engagent contre les armes

Après la fusillade du 18 mai dernier dans un lycée de Santa Fe, deux librairies se sont engagées à verser une partie de leurs bénéfices en faveur du mouvement Everytown qui lutte contre l'usage et la détention d'armes et qui veut rendre les villes plus sûres.



Vendredi 18 mai, Dimitrios Pagourtzis, 17 ans, pénètre armé dans un lycée de Santa Fe et tue ainsi 10 élèves et en blesse 13 autres. Une fois de plus l’horreur est totale et rappelle à chaque fois la facilité pour n’importe qui de récupérer des armes dans certains États américains.

Parce que, sans une véritable volonté politique, le grand public ne peut pas faire grand-chose face au second amendement, deux librairies de Houston ont donc décidé d’aider le mouvement Everytown. Ce dernier se bat chaque jour contre les armes et qui veut rendre les villes plus sûres.

Les librairies Murder by the book et Blue Willow Bookshop ont donc versé une partie de leurs bénéfices à Everytown. Et d’ajouter : « Nos cœurs sont brisés par la tragédie du lycée de Santa Fe. Les lycéens et les enseignants sont nos partenaires privilégiés, et une partie importante de notre mission est de connecter les jeunes lecteurs de notre communauté avec les livres et les auteurs. Nous sommes des parents. Nous sommes des amis, plus étroitement liés que le livre le plus précieux. »

À l’autre bout de la chaîne, le lieutenant-gouverneur du Texas Dan Patrick continu de nier le danger propre aux armes et préfère, comme le rapporte le site Melville House, mettre tout sur le dos des « jeux vidéo violents, de l’élimination de la religion dans les écoles publiques, de l’avortement, de l’effondrement des familles, des enseignants désarmés et de la conception des écoles comportant trop d’entrées… ».

Ouf, ce n’est toujours pas de la faute des livres…

Sources : Shelf Awarness