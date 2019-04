Tunisie : le directeur de la librairie Al Kitab meurt dans un accident de voiture

« Nous avons l’immense douleur d’annoncer le décès de notre directeur de la librairie Al Kitab à Tunis, Monsieur Kamel Hmaidi, qui a été victime d’un accident de la route », indique la librairie Al Kitab.L’homme est décédé lors d’un accident de voiture.La librairie avait célébré ses 50 ans l’année passée et pour l’occasion, Selma Jabbes, la dirigeante, avait accordé un passionnant entretien à ActuaLitté . « Le livre a été considéré longtemps comme un produit dangereux, et a souffert de la censure durant 50 ans. Aujourd’hui, les Tunisiens sont libres de choisir leurs lectures et la production locale s’est beaucoup améliorée, en contenu et en qualité », assurait-elle.