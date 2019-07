Turquie : l’écrivain et journaliste Ahmet Nesin acquitté

Ahmet Nesin, via Ahmet Nesin, via Twitter

Nous sommes profondément soulagés par l'acquittement d'@ErolOnderoglu et ses collègues. MAIS 3 ans de procédures absurdes, c'est déjà une punition injuste ET un nouveau procès contre Erol commencera le 7 novembre. Ces charges doivent être abandonnées! #SupportErol pic.twitter.com/dPLo5TkUEP — RSF (@RSF_inter) July 17, 2019



Un tribunal turc a prononcé l'acquittement d'Erol Önderoğlu, représentant de Reporters sans frontières en Turquie, et de ses deux coaccusés, Şebnem Korur Fincancı et l’écrivain Ahmet Nesin. Le 20 juin 2016, Nesin avait été placé en détention sur décision de la première cour de paix du district d’Istanbul, le temps de l’enquête sur son implication présumée dans une affaire de propagande terroriste. « Rédacteur en chef de garde » et collaborateur occasionnel du journal Özgür Gündem, proche de la cause kurde, il avait été pris comme cible par le gouvernement et les autorités après le coup d'État manqué de 2016, qui avait donné au président Recep Tayyip Erdoğan l'occasion de mener une campagne d'arrestations massives, visant en particulier les écrivains et les journalistes.En avril 2017, 160 journalistes se retrouvaient ainsi emprisonnés ou sous la menace d'un emprisonnement. Le procureur réclamait, lors du procès, 14 années de prison, pas moins, pour des faits de « propagande terroriste », d'« apologie du crime » et d'« incitation à commettre un crime ». Autant d'accusations qui ont été balayées par le tribunal d'Istanbul.Reporters sans frontières a salué l'acquittement des trois accusés, mais souligné qu'Erol Önderoğlu était de nouveau appelé à la barre le 7 novembre prochain, pour le soutien qu'il avait affiché à des universitaires qui demandaient l'ouverture de négociations de paix dans le conflit entre les autorités turques et le mouvement du Parti des travailleurs du Kurdistan.