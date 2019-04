Turquie : un ancien navire transformé en bibliothèque

(photo d'illustration : bateau-bibliothèque Epos, en Norvège - Anders - CC BY 2.5)

Les Norvégiens ont eu l'idée bien avant

Selon Ethem Yenigürbüz, directeur du département de la culture de la municipalité, le navire mesurant environ 41 mètres de long contiendrait 2025 livres à ce jour et serait un endroit apprécié des habitants.« Nous utilisons différents endroits comme bibliothèque, en particulier pour attirer les enfants, afin qu’ils développent l’habitude de lire, ajoute-t-il. Des enquêtes menées par les autorités éducatives locales montrent qu’il y a une forte augmentation du nombre de lecteurs de livres à Çankiri ».En effet, ça ne serait pas le premier moyen de transport à être ainsi renouvelé en bibliothèque dans la région. Un train et un Airbus A-300 déclassé sont aujourd'hui, eux aussi, des lieux de lecture où les parents peuvent se réunir avec leurs enfants.Cependant, les Norvégiens utilisent les transports maritimes comme bibliothèque depuis 1959. Le bateau Epos est une bibliothèque flottante qui se déplace dans les comtés de Hordaland, Sogn og Fjordane et Møre og Romsdal.Il peut contenir jusqu'à 6000 livres et propose souvent des activités culturelles pour les enfants, notamment autour de la musique et du théâtre. L'équipage est composé d’un capitaine, d’un marin, de trois bibliothécaires et de deux artistes.Une action similaire à celle en Turquie a été entreprise aux Pays-Bas, dans le quartier de Tilburg, pour un ancien hangar à locomotives . Renommée LocHal grâce au cabinet Civic Architects, cette nouvelle bibliothèque s'étend sur deux étages et détient six écrans géants. Ces derniers peuvent être utilisés pour des parties de jeux vidéo et des projections semi-privées.via Daily Sabah