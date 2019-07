Turquie : un hammam fondé en 1600 changé en bibliothèque pour enfants

Des bains turcs convertis en lieu de culture, c’est la volonté d’Ibrahim Sudak, président du Parti de la justice et du développement (AK), et de son homologue président du district de Turgutlu, Kazim Dilek.« Le projet de restauration de ces bâtiments historiques a été préparé en coordination avec le gouvernorat de Manisa », explique ce dernier. En effet, outre l’ouverture d’une bibliothèque pour enfants, un autre lieu, plus récent — ayant hébergé une banque, fondé en 1930 —, va servir de centre de cours pour les femmes.Pour l’un comme l’autre, la restauration s’effectuera dans le respect de l’architecture des lieux, afin de préserver la structure originale du hammam, âgé de 400 ans maintenant. Un an et demi de travaux est prévu avant la réouverture.via memleket ; photo ministère de la Culture de Turquie