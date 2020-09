Tutoriel : recycler les puces RFID en bibliothèque

Photographie : borne RFID à la médiathèque Les 7 Lieux, Bayeux (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Si pratique soit-elle, la technologie RFID et les fameuses puces qui l'accompagnent, qui ont remplacé les fiches d'emprunt dans les ouvrages de la bibliothèque, ne sont pas sans soulever des problèmes d'ordres technologique et environnemental. En effet, ces puces, collées à un ouvrage, ne sont pas réutilisables : tenter de les décoller provoque des dommages tant à la puce qu'au support.Par ailleurs, mêlées aux déchets recyclables, les puces RFID introduisent alors des métaux au sein des matériaux, ce qui peut poser problème pour leur traitement ultérieur. Les études manquent sur le sujet, l'une d'entre elles remonte à 2012 , mais cette question reste préoccupante sur un plan écologique.La médiathèque de la Canopée La Fontaine, à Paris, propose, dans un document, une méthode de recyclage des puces RFID utilisées pour certains documents bien précis, les revues et périodiques. « Habituellement placées en 3e de couverture, il suffit, après élagage, de découper la puce avec la page sur laquelle elle est collée », indiquent ainsi les bibliothécaires.En somme, un peu de découpage et d'informatique suffisent à épargner un peu la planète, en réencodant la puce ainsi prélevée pour la placer sur un autre document.Le procédé est détaillé à cette adresse