Twentyin2020 : Jacaranda Books publie 20 écrivains britanniques noirs

La maison d'édition indépendante, Jacaranda Books, basée à Londres, a annoncé qu'elle publiera 20 écrivains britanniques noirs en 2020 : une offensive contre la domination de la culture blanche dans la littérature britannique et une volonté de « normaliser » l'écriture et les auteurs noirs au Royaume-Uni.





(Photo d'illustration Marco Verch CC CC BY 2.0)

Le 29 janvier 2019 a été lancé le hashtag #Twentyin2020 sur Twitter, annonçant la nouvelle campagne de la maison Jacaranda Books. Après avoir récolté 25.000 £ par dons anonymes, la maison entreprend de publier 20 écrivains britanniques noirs en 2020 mêlant poésie, fiction comme non-fiction. Et ce, dans l'espoir d'influencer les choix d'édition des grandes maisons et ainsi renforcer la présence des auteurs noirs dans le paysage littéraire britannique.



« L'engagement que nous avons pris de publier 20 écrivains britanniques noirs, en termes de visibilité pour l'écriture et les écrivains noirs, est sans égal dans ce secteur », affirme Valerie Brander, fondatrice de Jacaranda Books. « Cette initiative de publication, certes ambitieuse, repose sur notre conviction inébranlable qu'il y a tant d'autres talents à découvrir et sur notre constante détermination à fournir une plateforme à de telles voix. »



La campagne de Jacaranda, #Twentyin2020, est menée en collaboration avec l’agence de développement des écrivains Words of Colour qui promeut, facilite et développe la visibilité des écrivains de couleur. Joy Francis, fondateur et directeur de Words of Colour, a qualifié le moment actuel de « tournant pour l'édition indépendante et les écrivains noirs britanniques trop longtemps sous-estimés et sous-promus ».





Magdalene Abraha, responsable éditoriale de Jacaranda, a déclaré : « Je sais que l'édition traditionnelle ne représente pas tout à fait la société dans laquelle je vis. L'industrie a encore beaucoup de chemin à parcourir avant de devenir vraiment représentative… L'initiative #Twentyin2020 sera le fer-de-lance de cet effort indispensable. Si un petit éditeur indépendant comme Jacaranda peut publier 20 écrivains britanniques noirs en un an, il n’y a aucune raison pour que les grands éditeurs ne le fassent pas. »

Voici la liste des ouvrages qui seront édités :Deadly Sacrifice, Stella AhmaduOf Mice and Men, DD ArmstrongBad Love, Maame BlueHow to Make Sticky Finger Soup, Emmanuella DekonorIf I Don’t Have You, Sareeta DomingoThe Street Hawkers Apprentice, Kabir Kareem-BelloLove Again, Rasheda Ashanti MalcolmUnder Solomon Skies, Berni Sorga-MillwoodBlack Star, Stephen ThompsonLote, Shola von RheinholdThrough the Leopards Gaze, Njambi McGrathThe Space Between Black and White, Esuantsiwa Jane GoldsmithA Circle of Five, Harris JoshuaAre We Home Yet? Kate MasseyBlack History Walks, Tony WarnerLocating Strong Woman, Tolu AgbelusiJamakspeare, Brenda GarrickThe First Collection, Sarah Lipton-SidibehUntitled, Hibaq OsmanOn Reflection, Adjoa WireduVia The Guardian