Ulysse : la pharmacie décrite par James Joyce menacée de fermeture

Dans le cinquième épisode du roman de James Joyce, Ulysse (traduit de l'anglais par Jacques Aubert aux éditions Gallimard), le personnage de Léopold Bloom s'arrête à la pharmacie Sweny's pour acheter de la crème pour le visage de sa femme Molly. Un lieu de fiction, pourtant bien réel qui, aujourd'hui, est menacé de fermeture à cause d'une augmentation du loyer.



Devanture du Sweny's, à Dublin (via Facebook)



De la pharmacie au cabinet de lecture bénévole



En effet, à l'origine, le Sweny's est un bâtiment situé à Dublin, réservé à la médecine. D'abord cabinet médical en 1847, il devient une pharmacie, trois ans plus tard. En 2009, l'espace médical est entièrement repris par PJ Murphy et deux de ses amis. Ils le transforment alors en salle de lecture pour y présenter des œuvres de James Joyce dans cinq langues différentes.



Les voyageurs peuvent s'arrêter pour prendre une tasse de thé et profiter gratuitement d'une histoire écrite par James Joyce et contée par un bénévole. Il est alors possible de faire un don, en guise de remerciement.



Une aide qui ne serait pas de refus en ce moment. Tout récemment, le loyer du Sweny's a vu son prix doubler et l'immeuble, qui abrite l'ancienne pharmacie, est à vendre. La seule solution trouvée aujourd'hui par le groupe est d'avoir créé une

Intérieur du Sweny's (via Facebook)



James Joyce, l'écrivain de “l'hyperlocal et de l'universel”



Les bénévoles refusent catégoriquement de faire payer les lectures, « l'exclusivité est contraire à l'esprit du lieu, de la communauté et de l'idée que Joyce écrivait pour tout le monde », déclarent-ils. De plus, anecdote croustillante, le père d'Oscar Wilde, Sir William Wilde, travaillait comme médecin et venait souvent voir l'apothicaire du Sweny's pour acheter des médicaments.



« C'est le bois qu'ils auraient tous touché, tous ces gens extraordinaires et ceux qui les connaissaient. Nora [Barnacle] travaillait à l'hôtel juste derrière, Joyce serait venu ici. George Bernard Shaw traînait dans la galerie. Bram Stoker, il aurait pu passer par là en allant dans les salons de la mère d'Oscar Wilde, vous savez, littéralement passer la porte », raconte émerveillé Jack, l'un des bénévoles.



Le groupe de volontaires explique également que le Sweny's incarne « l'amour de Joyce pour l'hyperlocal et l'universel ». Son travail d'écrivain, qui a toujours voulu marier les deux, a fait de l'ancienne pharmacie un hommage particulièrement approprié à son héritage littéraire.