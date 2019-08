Un abonnement pour découvrir des livres et une littérature invisibilisés

Ouverts ce 12 août, les abonnements au service Heady Mix, outre-Manche, promettent aux lecteurs des livres que personne d'autre n'aura lu, ou presque. Justina Cruickshank, fondatrice du service, sélectionnera les ouvrages proposés dans les boites envoyées aux abonnés : « Les lecteurs qui en ont marre de ne lire que des histoires portant sur un petit bout de notre monde à la culture si diversifiée pourront désormais découvrir la vie de protagonistes différents, aux croisements de plusieurs origines », affirme-t-elle.Heady Mix se donne ainsi pour mission de faire découvrir des auteurs et des titres peu connus, d'une part, mais aussi des histoires mettant en scène des personnages rarement décrits ou mis en scène. La première sélection, intitulée « Loud Silence » (« Bruyant silence ») met ainsi en avant des histoires avec des personnages sourds.La ligne éditoriale de Heady Mix mettra ainsi en avant des personnages qui sortent de la norme imposée par la tradition, aussi bien dans la société tout entière que dans l'édition britannique. Des protagonistes plus diversifiés se croiseront ainsi, de différentes ethnies ou orientations sexuelles.« Je voulais aussi soutenir les lecteurs qui observent des inégalités et des injustices dans le monde, qui cherchent des réponses ou des manières de changer les choses, mais sont intimidés à l'idée de le faire seuls », poursuit Cruickshank. Vaste programme, donc, qui tiendra dans une simple boite en carton.Dans chaque boite, avec deux livres sur le thème, une anthologie spécialement imprimée pour l'occasion, avec quelques nouvelles supplémentaires et des articles ou essais sur le sujet. Pour les abonnés, une plateforme numérique permettra de prolonger la découverte du thème de la boite, envoyée tous les deux mois. Parmi les prochaines thématiques, l'histoire noire ou encore l'expérience des réfugiés sont attendus, révèle The Bookseller Le Royaume-Uni porte une attention particulière à la représentation de la diversité au sein de sa production éditoriale, et des études mettent régulièrement en avant les importantes carences du secteur en la matière . Des manques que Heady Mix aidera sans doute à combler.