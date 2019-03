Un adolescent tire sur les clients d'une librairie en Caroline du Nord

Susanne Nilsson, CC BY SA 2.0

Susanne Nilsson, CC BY SA 2.0







Trois personnes blessées, dont l’un des employés de la boutique : le tableau est sinistre, et plus encore. Jonathan Kyle Courtney, ado de 18 ans, a débarqué ce 25 mars dans la librairie Barnes & Noble, avec une carabine et un pistolet à air comprimé. « Il n’a pas dit un mot. Il a juste pointé son arme et m’a tiré dessus à trois reprises », indique le libraire blessé.Des coups de feu tirés par des armes qui semblaient réelles, d’autant que la carabine avait l’apparence d’un modèle de fusil d’assaut. Les balles n’étaient finalement que des billes métalliques — heureusement pas de quoi provoquer la mort.Toutefois, l’employé blessé a dû se faire retirer les billes qui l’avaient frappé à la main droite et au bras. « Je n’avais pas réalisé qu’il m’avait touché avant de regarder et de voir du sang. »Autre victime, une femme qui a été blessée au dos, ayant protégé ses enfants. « Tout ce à quoi j’ai pensé, après avoir réalisé qu’il m’avait tiré dessus, c’est que j’allais mourir », indique-t-elle.Dans un communiqué, B&N déplore « un autre exemple de la violence qui fait de plus en plus de victimes chez les citoyens américains. Nous sommes terriblement désolés pour les personnes blessées et toute la communauté de Cary ».L’intervention rapide de la police locale a permis d’appréhender l’adolescent, qui a été arrêté alors qu’il quittait la librairie. Une caution de 560.000 $ a été instaurée : il est inculpé par ailleurs de dix crimes et deux délits. Lors du procès qui se tiendra, il encourt une peine de prison allant jusqu’à 83 ans.Aucune explication à cet acte n’a été communiquée.via CBS Miami