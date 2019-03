Un Américain sur quatre n'a pas lu de livre l'année dernière

(photo d'illustration - Bev Sykes CC BY 2.0) (photo d'illustration - Bev Sykes CC BY 2.0)







Rien de surprenant, l'étude annonce que plus le niveau de scolarité augmente, ainsi que les revenus, plus les Américains sont susceptibles de lire. Ainsi seulement 40 % des adultes dont la scolarité s'est arrêtée avant le lycée ont lu un livre au cours des 12 derniers mois, un chiffre qui augmente à la mesure du nombre d'années d'études.

Une consommation des ebooks en marge





Près d'un Américain sur cinq écoute maintenant des livres audio

Selon l'enquête du Pew Research Center , environ trois quarts des Américains (74 %) ont lu un livre au cours des 12 derniers mois, et ce, quel que soit leur format. Ce chiffre est resté pratiquement inchangé depuis 2012, annonce l'institut de recherche.Et le livre imprimé reste le format de lecture le plus plébiscité avec 67 % des Américains qui en ont eu un entre les mains au cours de la dernière année, derrière l'ebook (26 %) et enfin le livre audio (18 %) en dernière position. Les chiffres révèlent aussi que les Américains lisent en moyenne 12 livres par an, alors que le chiffre médian est de 4 livres.Malgré cette croissance, la consommation des livres numériques, elle, stagne. Quelque 39 % des Américains interrogés déclarent ne lire que des livres imprimés, tandis que 29 % lisent des livres imprimés et des livres numériques. Seulement 7 % affirment n'avoir lu que des livres en format numérique au cours des 12 derniers mois.L'enquête nous apprend aussi que les jeunes adultes sont plus susceptibles que leur aîné de lire des ebooks. Par exemple, 34 % des 18-29 ans lisent uniquement des livres en format numérique, contre 20 % des 50-64 ans et 15 % des 65 ans et plus.Et si les parts des lecteurs de livres imprimés et de livres numériques restent similaires à celles d'un sondage mené en 2016, on note une augmentation de la part des Américains qui lisent des livres audio, passant de 14 % à 18 %.Un accroissement dû notamment aux jeunes adultes qui écoutent de plus en plus de livres audio. Au cours des 12 derniers mois, près du quart des 18-29 ans (23 %) en ont écouté un contre 16 % en 2016.Le nombre des diplômés du secondaire qui ont écouté un livre audio cette année a presque doublé passant de 9 % en 2016 à 16 % aujourd'hui. Une pratique qui a aussi conquis les habitants de zones rurales. 17 % des ruraux ont écouté un livre audio au cours des 12 derniers mois, contre 10 % en 2016.