Un ancien de l'Éducation nationale chez Amazon, Fleur Pellerin dans les airs

Dans le secteur de la culture aussi, les déplacements entre le secteur public et le secteur privé font partie intégrante d'une carrière de politique qui se respecte. À quelques jours d'intervalle, on apprend ainsi que Fleur Pellerin, ancienne ministre de la Culture du gouvernement Valls, siègera au conseil de surveillance de la compagnie aérienne néerlandaise KLM, tandis qu'un ancien du ministère de l'Éducation nationale pointe chez Amazon.

Fleur Pellerin en janvier 2016 (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

C'est bien connu : embaucher un homme ou une femme politique, ce n'est pas seulement rémunérer une force de travail, mais aussi un carnet d'adresses et certaines facilités dans les relations diplomatiques... La compagnie aérienne néerlandaise KLM accueille ainsi Fleur Pellerin au sein de son conseil de surveillance, quelques mois après que l'ancienne ministre a annoncé son retrait de la vie politique pour revenir dans le monde de l'entreprise.

La nomination de Fleur Pellerin devra toutefois être validée par les actionnaires de la société le 26 avril prochain.

Autre transfert, et pas des moindres, celui de Mathieu Jeandron, directeur du numérique éducatif au ministère de l'Éducation nationale, chez Amazon, à un poste non précisé par Le Canard enchaîné, qui a révélé la nouvelle dans son édition du 4 avril.

« Déjà en place sous Najat Vallaud-Belkacem, Jeandron avait signé, en juin 2017, un accord entre ledit ministère et Microsoft. Les éditeurs français s'étaient alors émus de voir la France livrer gratuitement à une plateforme américaine les données personnelles de ses millions d'élèves, enseignants et parents », rappelle le Canard.

L'ambiance ne risque pas de se réchauffer entre l'Éducation nationale et l'édition, notamment scolaire. En 2016 déjà, un partenariat entre le Réseau Canopé, établissement dépendant du ministère et éditeur de ressources pédagogiques, et Kindle Direct Publishing, le service d'autoédition de la plateforme, avait légèrement tendu les relations...