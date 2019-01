Un artiste peint sur des livres pour leur donner une “seconde chance”

Mike Stilkey, via sa page Facebook

« Les livres meurent. Il y en a tellement qui vont à la poubelle. C'est fou. Si je peux peindre dessus, je leur donne une seconde chance », a déclaré l'artiste au Los Angeles Times , en 2016. À l'occasion des séances de désherbage dans les bibliothèques (faire sortir des collections les livres qui ne sont plus suffisamment empruntés), l'artiste récupère des dizaines d’ouvrages.Afin de leur redonner une seconde vie, l'américain commence par classer les différents bouquins selon leurs tailles puis, allant d'une demi-douzaine de livres à des milliers, il les empile pour former de grandes tours. Une fois leur emplacement choisi au sein de la bibliothèque, Mike les répartit, prend en main des crayons de couleurs, de l'encre, de la peinture ou de la laque, et peint ses personnages sur ces œuvres inutilisés.Les couleurs, les tailles et les titres des bouquins, utilisés comme toile de fond, offrent alors des mélanges uniques pour des couples formés d'humains et d'animaux en tout genre, à la plus grande joie des visiteurs. Bien qu'il n'ait reçu aucune formation artistique, son art est considéré par Colossal comme proche du graffiti et du street art.Mike Stilkey a parcouru le monde pour s'inspirer et créer des installations faisant écho à la Corée du Sud, l'Italie, la Suisse, la Chine et les Philippines. Ses couleurs fantaisistes et ses animaux anthropomorphisés donnent une impression de fantaisie intemporelle à ses peintures, dont la plupart ont été exposées à travers les États-Unis.Il présentera cette année une nouvelle œuvre au LA Art Show de Los Angeles, en Californie, du 23 au 27 janvier 2019. Vous pouvez voir davantage de ses œuvres sur Instagram et Facebook