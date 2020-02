Un artiste tchèque plonge au fond d'un puits, complètement livre

< >

Gravity Mixer, Matej Kren Idiom, opening, Matej Kren Passage, GMB, Bratislava, Matej Kren Passage, GMB, Bratislava, Matej Kren

Baptisée Idiom, l’œuvre d’art se présente comme un immense puits bâti à partir d’une centaine de livres disposés en spirale. Une ouverture en forme de goutte permet à chacun d’y glisser la tête pour en contempler l'armature de l'intérieur.Des miroirs ont été disposés à chacune des extrémités de la structure pour donner l’impression aux visiteurs d’une profondeur infinie. Manière pour l’artiste de rendre compte de façon métaphorique de l'infini dont sont pourvus les livres en tant que source de savoir inépuisableIdiom avait été présentée pour la première fois à la Biennale internationale de Sao Paolo, en 1995. La sculpture a par la suite été installée dans le hall de la Bibliothèque municipale de Prague en 1998. Et le puits infini de faire désormais partie intégrante de l’institution publique.Né à Trencin en Slovaquie en 1958, Matej Kren a suivi des études en arts appliqués avant d'entrée à l’Acamédie des beaux-arts de Bratislava et de Prague. Si les livres ne constituent pas la seule matière de son travail, ce n'est pas la première fois qu'il les intègre dans son oeuvre. On citera Gravity Mixer, sa rotonde composée de livres, ou encore Passages, installé au Palffy Palace de Bratislava en Slovaquie. Cette fois, les livres sont érigés en deux murs se faisant face, et constituent un passage.Pour suivre les actualités de Matej Kren, rendez-vous sur son site