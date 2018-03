Un auteur réclame l'interdiction de “l'interdiction des livres qui nous déplaisent”

La polémique autour du livre On a chopé la puberté, signé par Mélissa Conté Grimard et Séverine Clochard, et illustré par Anne Guillard, s'est terminé sur l'annonce d'un arrêt des impressions de la part de l'éditeur, Milan. Une conclusion qui a choqué Vincent Cuvellier, auteur de livres pour la jeunesse : il a publié une pétition pour dire « Non à l'interdiction des livres qui nous déplaisent », estimant que la liberté d'expression prime.



(izarbeltza, CC BY-SA 2.0) (izarbeltza, CC BY-SA 2.0)



Avec un second degré un peu préoccupé malgré tout, Vincent Cuvellier a publié sur la plateforme Change.org une pétition intitulée « Pétition pour interdire les pétitions ! Non à l'interdiction des livres qui nous déplaisent ». « Encore une fois, un livre pour enfants est pris pour cible. Une nouvelle fois, une pétition demande l'interdiction d'un ouvrage. Que ce livre soit bon ou mauvais, ce n'est pas la question. Qu'il soit sexiste ou non, ce n'est pas la question », indique l'écrivain qui fait bien sûr référence à la polémique autour du livre On a chopé la puberté.

Cet ouvrage, publié par les éditions Milan, a été accusé de véhiculer des propos sexistes. Il aurait participé à la « culture du viol », en incitant les jeunes filles à se tourner vers le maquillage, les chaussures ou les vêtements, à ne pas s'inquiéter de « prendre des formes », car cela ne signifiait pas être grosse, ou encore à doubler leurs vêtements pour cacher leur poitrine si un jeune homme leur faisait une remarque graveleuse.

Après une défense du livre et de ses auteures, les éditions Milan avaient fini par annoncer la fin des impressions du livre. L'illustratrice Anne Guillard, dans une tribune, a annoncé qu'elle arrêtait de dessiner les personnages mis en scène dans On a chopé la puberté, qu'elle avait créée il y a une dizaine d'années. « Vous avez le droit de trouver que les auteures auraient pu donner des conseils plus judicieux, ou que les extraits que vous avez vus tourner ne sont pas adaptés ; vous avez le droit de trouver ce livre idiot, ringard ou inapproprié », écrit Anne Guillard.



« Mais si vous réclamez qu’on fasse disparaître un ouvrage parce que vous n’en approuvez pas le contenu, alors c’est vous qui vivez au Moyen Âge », terminait l'illustratrice.

« Il y a plein de façons de combattre un livre avec lequel on n'est pas d'accord, à commencer par le non-achat et le débat », déclare pour sa part Vincent Cuvellier sur la page de sa pétition. « Après l'attentat contre Charlie-hebdo, tout le monde parlait de défendre la liberté d'expression. La liberté d'expression, c'est justement que des opinions qui ne sont pas les nôtres puissent s'exprimer. Ou on est pour ou on est contre, il n'y a pas de demi-mesure. La seule mesure à la liberté d'expression doit être la loi et rien que la loi », ajoute-t-il.

L'auteur espère mobiliser les éditeurs, libraires, bibliothécaires et, bien entendu, les auteurs et illustrateurs. La pétition est accessible à cette adresse.

Marie-Aude Murail, auteure de livres jeunesse, s'était exprimée dans les colonnes d'ActuaLitté sur la polémique On a chopé la liberté : « Le livre ne tombait pas sous l’effet d’une condamnation juridique. Et si cela arrive une fois, ça se reproduira. J’ai moi-même été victime de ces hashtags, et mes éditeurs m’ont soutenue pleinement. Ici, c’est le rétablissement de la censure, parce qu’en y regardant bien, tous les quatre matins, des gens s’indignent. Et face à cela, l’auteur a de plus en plus besoin de protection. Je suis inquiète du pouvoir qu’on donne à ces outils, tant la littérature jeunesse peut finir par être persécutée. »