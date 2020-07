Un auteur sud-coréen dépouillé de son prix littéraire pour atteinte à la vie privée

VIE PRIVEE: un parrain corse tente

Kim Bong-gon était promis à un brillant avenir : qualifié de jeune prodige de la littérature sud-coréenne, il avait signé un roman et plusieurs textes remarqués dans des recueils de nouvelles. Deux maisons d'édition, Munhakdongne Publishing et Changbi, annoncent toutefois qu'elles renoncent à la publication des œuvres signées Kim Bong-gon, allant jusqu'à proposer un remboursement aux lecteurs.À l'origine de cette désaffection, plusieurs accusations visant l'écrivain sud-coréen : sur les réseaux sociaux, une femme et un homme ont révélé que plusieurs passages des textes de Kim Bong-gon reprenaient des conversations privées et exposaient des éléments de leur intimité. La femme devenait ainsi Sister C dans une nouvelle de l'auteur, tandis que l'homme voyait des passages entiers de conversation repris dans le roman.« Peut-on vraiment parler de littérature parce que ce texte est présenté comme un roman, alors qu'il exploite des éléments privés et intimes, aboutissant sur une situation gênante et blessante ? », expliquait l'homme, derrière le pseudonyme « 0 », sur Twitter. Les éléments repris par Kim Bong-gon dans ses textes, semi-autobiographiques, portaient notamment sur l'orientation sexuelle de ses interlocuteurs.D'après les deux témoignages, Kim Bong-gon n'avait pas demandé à ses interlocuteurs la permission d'utiliser des extraits de leurs échanges dans ses écrits. Le 22 juillet dernier, quelques jours après la première accusation, l'écrivain a reconnu les faits sur Twitter, proposant de renoncer au prix littéraire qui faisait de lui le meilleur jeune auteur de l'année.Les deux éditeurs de Bong-gon ont également annoncé que les exemplaires de son roman seraient retirés des librairies, et les recueils de nouvelles réimprimés sans les textes mis en cause.