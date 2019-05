Un avocat dérobe les 300.000 $ d'avance du livre de sa cliente, Stormy Daniels

Stormy Daniels et Michael Avenatti in 2018 / CC BY 3.0 Stormy Daniels et Michael Avenatti in 2018 / CC BY 3.0

L’avocat avait déjà été inculpé en mars dernier pour tentative d’extorsion contre Nike. Il demandait à la marque de lui verser des millions de dollars, en échange de la non-divulgation d’éléments qui seraient préjudiciables. Il fut libéré contre une caution de 300 000 $. Depuis, il est poursuivi 36 chefs d’accusation dans différentes affaires.Michael Avenatti est devenu célèbre en représentant Stormy Daniels. Elle joué un rôle central dans le scandale sexuel et financier qui amena Michael Cohen, l’ancien avocat de Donald Trump, a être emprisonné. L’actrice de films pour adultes avait reçu des fonds, en échange de son silence sur les relations sexuelles qu’elle aurait eues avec le président en 2006.L’actrice, de son vrai nom Stephanie Gregory Clifford, a publié un livre fin 2018, Full Disclosure, dans lequel elle donne sa version de ses relations avec Donald Trump.Dans cette affaire, les procureurs allèguent qu’Avenatti, qui a aidé à négocier l’avance de 800 000 $ pour l’ouvrage de sa cliente, a fraudé Daniels, en usurpant son identité auprès des éditeurs. Erica Orden de CNN politics précise que : « Lorsque son agent a dit à Avenatti qu’il ne pouvait pas le faire sans l’autorisation de Daniels, Avenatti lui a envoyé une lettre avec une fausse signature de Daniels, selon l’acte d’accusation. Avenatti a ensuite menti à Daniels, lui disant que l’éditeur n’avait pas effectué les paiements, alors qu’en réalité, il avait utilisé l’argent pour couvrir les coûts salariaux de son cabinet d’avocats, Eagan Avenatti LLP ; une location de 3900 $ pour une Ferrari ; et des dépenses incluant le nettoyage à sec, le transport aérien, les hôtels et les services automobiles. »Rien que ça...