Un bibliothécaire a rassemblé 12.000 livres brûlés par les nazis

(Photo d'illustration : Pixabay - CC BY 2.0) (Photo d'illustration : Pixabay - CC BY 2.0)

« La collection de Salzman est principalement composée de livres publiés bien avant 1933, mais qui sont ensuite devenus une source d’ennui pour les nazis pour différentes raisons » explique Gerhard Stumpf, bibliothécaire à l’Université d’Augsbourg. « La plupart d'entre eux étaient des auteurs juifs - d'autres étaient des auteurs socialistes ou communistes – ainsi que des auteurs anti-guerre qui ont vécu la douleur de la Première Guerre mondiale. »Le premier livre acheté par Salzmann était un ouvrage intitulé The Fight (Le combat en français), écrit par Ernst Weiss et publié initialement en 1916. Tout comme lui, un grand nombre d'écrivains, considérés comme « bannis » par le parti nazi, ont fui le pays au début des années 1930. Weiss était un médecin juif allemand qui avait émigré à Paris à cause de la menace nazie. Cependant, lorsque l'armée d'Hitler arriva à Paris, en 1940, l'auteur s'était suicidé en sautant par la fenêtre, par peur d'être arrêté.» a déclaré Gerhard Stumpf.L'auteur en question s'était caché dans la foule pour assister au « spectacle ». Après avoir été reconnu, il se serait échappé car la situation était devenue beaucoup trop difficile à supporter. Le dictateur avait décidé de brûler son oeuvre à cause d'un vers, particulièrement moqueur à son égard : « Pourquoi avons-nous besoin d'un Fürher, si Dieu n'en pas créé un à l'origine ? ».La collection de la Bibliothèque des livres brûlés a été vendue à l'Université d'Augsbourg (Allemagne) en 2009 et est maintenant ouverte au public, comme l'a souhaité Salzmann avant sa mort. «», a expliqué le bibliothécaire.via BBC