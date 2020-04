Un bon d'achat solidaire pour des livres : la Belgique organise l'après

ActuaLitté, CC BY SA 2.0



Ce bon d’achat solidaire qui permettra à nos libraires de bénéficier de trésorerie était pour nous une nécessité. En effet, depuis le début de cette crise inédite, le syndicat des librairies indépendantes de Belgique francophone recommande à ses librairies membres de respecter les recommandations gouvernementales, évidemment en fermant leur librairie, mais également en évitant de développer un service de livraison. À l’heure où les consignes imposent le plus strict confinement, il n’était pas question pour le SLFB de faire prendre le moindre risque aux libraires, aux livreurs et à leurs client.es.



Nous avons conscience que pour nos librairies, c’est une décision très difficile à tenir commercialement parlant, mais ô combien responsable par rapport aux exigences sanitaires et citoyennes. Aujourd’hui, seuls ceux qui peuvent assurer les livraisons selon un protocole sanitaire sûr livrent leurs clients. Ils le font sur base de leurs stocks limités et de façon très locale.



Il n’en reste pas moins que, livraison ou non, au plus les semaines passent, au plus les besoins en liquidités se font sentir. C’est pourquoi, le SLFB a développé pour ses membres une campagne de communication autour du bon d’achat Lire, c’est vivre. Chaque librairie l’utilise individuellement auprès de ses client. e. s et nous en assurons la communication sur notre site et nos réseaux sociaux.



L’idée est très simple et déjà éprouvée dans de nombreux commerces indépendants : Je choisis ma librairie indépendante, je lui commande par mail un bon d’achat Lire, c’est vivre, je paye dès réception de la facture et je vais choisir mon livre plus tard. C’est comme un cadeau que l’on se fait à soi-même et cela permet au libraire de maintenir son activité.







L’association des librairies francophones de Belgique le rappelle, « on ne sait aujourd’hui pas encore de quoi demain sera fait ». Et cela relève du triste euphémisme. Si les établissements se tiennent sagement en attendant le déconfinement, ils attendent avant tout « un protocole sanitaire maîtrisé ».Or, d’un côté les clients demandent des nouveautés, et de pouvoir se rendre en librairie, quand de l’autre, les boutiques voient leur trésorerie s’évanouir. Pour toutes ces raisons, et d’autres encore, apparaît donc le Bon d’achat solidaire. « Plus qu’un soutien, c’est un engagement citoyen, solidaire et local », assure l’association.La campagne début ce 21 avril, à travers la toile et ses réseaux, mais a pour perspective l’après, bien entendu.L'association accompagne son opération de ces quelques explications :L’occasion de rappeler le message de toute une profession : « Les libraires indépendants animent la vie de leur quartier, participent à l’économie locale et contribuent, par leurs impôts, à financer entre autres les soins de santé. Pour que tout cela perdure, pour que demain vous puissiez encore pousser leur porte, découvrir leurs coups de cœur, partager du savoir et de l’imaginaire... »Et de conclure : « Soutenez-les en achetant aujourd’hui vos livres de demain via les bons d’achat “Lire, c’est vivre” et en venant dès leur réouverture choisir vos livres en librairie. » Plus d'informations