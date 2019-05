Un bon musulman vaut-il un bon chrétien ou un bon juif ?

Planche à Coran - ActuaLitté, CC BY SA 2.0 (photo d'illustration) Planche à Coran - ActuaLitté, CC BY SA 2.0 (photo d'illustration)







Au coeur de la société

Révolté par cet acte, il organise le 13 février un « Dîner de la Paix » avec l’idée de montrer que toutes les religions sont solidaires, y compris l’Islam, pour condamner l’antisémitisme.Plus de 135 convives ont répondu présents à son appel, parmi lesquels des représentants de chaque religion, des élus, des associations et de simples citoyens. Tous venus échanger, partager un moment de paix et de fraternité autour d’un repas.C’est pour donner suite à ce dîner qu’Abdelaziz Zahidi décide d’écrire ce livre. L’auteur essaie, modestement, d’apporter quelques solutions et comportements qui pourraient améliorer la compréhension de nos concitoyens non — musulmans vis-à-vis de l’Islam et de ses fidèles.Il ne destine pas cet essai à la seule communauté musulmane, mais à tous les Français, en particulier à tous ceux et toutes celles qui se posent encore des questions sur les relations entre les musulmans et la France.Comment être moderne, inséré dans la société occidentale sans renier sa foi et sans travestir ses traditions et coutumes ? Comment faire face à la mutation de la société française et à l’expansion de l’Islam ? Comment faire face aux difficultés auxquelles les musulmans sont confrontés tous les jours dans leur vie quotidienne ?Sa vision d’un Islam en phase avec la société occidentale, malgré les préjugés, l’islamophobie et les amalgames, est de son point de vue indispensable au bon vivre ensemble.Ce livre prône le vivre ensemble et condamne le communautarisme. L’auteur y expose son point de vue avec courage et lucidité. C’est la pensée d’un bon citoyen français qui essaie de suivre sa religion, l’islam, et d’être un « bon musulman ».Dans notre société, les a priori sur un « bon chrétien » ou un « bon juif » sont généralement positifs. La vraie question est alors de savoir pourquoi en France, aujourd’hui, les a priori sur un « bon musulman » sont généralement négatifs ?[à paraître 9/05] Abdellaziz Zahidi – Un Français musulman a quelque chose à vous dire – LEN – 9782312066035 – 13 €