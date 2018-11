Un bus scolaire changé en bibliothèque mobile pour encourager à lire

Pour travailler à diminuer le taux d’illettrisme au sein de son État, le conseil scolaire de Bulloch a décidé d’affréter un bus à livres. Ce dernier traversera le territoire, pour prêcher la bonne parole livresque auprès des habitants.





Tiomax80, CC BY 2.0

Tiomax80, CC BY 2.0

Une bibliothèque mobile, l’idée n’est pas nouvelle, mais découle d’une enquête menée auprès de plus de 400 parents de la région sur la lecture. Et la solution pour répondre à leurs attentes, c’est ce bus scolaire reconverti, qui aura pour mission de rendre la lecture plus accessible à la communauté.Le projet sera mené jusqu’à l’été 2019, explique Yvette Ledford, directrice du soutien pédagogique. « Le livre sera un avantage pour les enfants, qu’ils soient scolarisés ou non. Cela leur sera bénéfique. Ainsi, s’il est parrainé par les écoles du comté de Bulloch, mais il sert le comté dans son ensemble. »Selon les conclusions de l’étude, « beaucoup de parents dont les enfants n’avaient pas accès à des lecteurs [avancent] de bonnes raisons. Certains vivent lion de la bibliothèque locale ou d’un Books a Million, ou de tout endroit où ils pourraient se procurer des livres », poursuit Yvette Ledford.« Et tout particulièrement durant les périodes estivales, quand l’école n’est plus ouverte. » Une des multiples raisons était par ailleurs un manque de ressources financières.via WSAV