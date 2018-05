Un cabinet de curiosités ouvert de nuit, où insectes et livres coexistent

Il faut oser, se glisser dans les nuits turinoises, pour aller à la rencontre de Faust. Le pacte est connu, ici renouvelé : pourtant, on ne trouvera nulle trace de Méphistophélès pour offrir une seconde vie. Et, chance, pas besoin de laisser son âme en caution !







La romancière (pourtant américaine) Carolyn Christov-Bakargiev, qui dirige le Castello di Rivoli, aura inauguré cet espace insolite avec « une conférence silencieuse ». Faust, c’est une librairie-musée, où l’on pourra découvrir des œuvres d’art environnementales, des bibliothèques d’artistes et des éditions de livres magnifiques.

Ainsi, que des insectes, qui vivent au milieu des ouvrages.

Le créateur de cet improbable cabinet de vivantes curiosités, Gianluigi Ricuperati (Feltrinelli, traduit chez Gallimard) lui-même écrivain originaire de Turin, s’en félicite. « C’est un nouveau centre d’intelligence libre, ouvert à tous. Un magasin nocturne, qui accueille tous les vendredis et samedis, toute la nuit », rapporte Artribune.

Il faudra être ponctuel, de 21 h à 9 h du matin. Chaque ouverture sera accompagnée de lectures spécifiques. « On propose des réflexions sur le thème de l’hybridation, entre nature et culture, en mêlant des phasmes à tiare et un arbre à livres que nous avons construit. C’est ici l’idée d’une possibilité que le livre puisse devenir autre chose, et qui se reflète à travers la communauté noceuse, proposant une nouvelle forme de divertissement. »

Les phasmes à tiare, parce qu’en italien, on les appelle insectes-feuille, tout bonnement.

Books and insects. Welcome to the Bibliocene Une publication partagée par faust (@faustmag) le 20 Mai 2018 à 3 :51 PDT

Activité de nuit par essence, la lecture est mise en scène, en perspective. D’autant que Faust ne vend pour le moment rien : il s’agit de découvrir, s’émerveiller, ou pas, repartir avec une vision changée.



Moins qu’une librairie, souligne donc son créateur, c’est avant toute chose un lieu d’ouverture vers des ailleurs. « Nous voulions montrer que l’on peut passer une soirée intéressante sans dépenser d’argent ni se défoncer », s'amuse-t-il.



« Nous allons probablement organiser une exposition sur la première édition de Lolita de Nabokov et créer des histoires autour de cela. Ensuite, si cela nous mène à vendre des objets, des livres, des gadgets, je n’ai rien contre. Mais pour l’heure, c’est un espace à but non lucratif. Un espace communautaire », conclut l’écrivain.