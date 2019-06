Un Cabinet de lecture s'ouvre à Bordeaux, autour de la “Liberté”

À la rencontre des auteurs et de la liberté

Créatif, poétique et rigoureux, voici comment l’artiste est dépeint : ses œuvres se caractérisent, précise la ville de Bordeaux, « par une minutieuse recherche combinant une vaste culture de l’histoire du design et de l’architecture, à la passion de l’auteur pour la technologie et les matériaux ».Ainsi, son Cabinet de lecture a été conçu pour la saison culturelle 2019 — sous le thème Liberté ! —, comme un « écrin aux grands textes liés à la liberté ». Mais il servira par la suite à matérialiser le feuilleton que le romancier Aurélien Bellanger propose actuellement dans les colonnes de Sud Ouest. Chaque semaine, un épisode est publié jusqu’au 18 août.Le Cabinet va pour sa part établir un pont entre le design et la bibliothèque, élargissant l’univers de la fête du fleuve qui se tient jusqu’au 23 juin. Il quittera ensuite les quais pour se rendre au Jardin public, jusqu’au 20 août.Le tout s’opère en partenariat avec les bibliothèques de la ville et le musée des Arts décoratifs et du design.Que peut-on y faire ? « On y vient pour se rencontrer, pour échanger autour de ce beau sujet, ce concept aussi complexe et polysémique que la liberté, aspiration universelle et intemporelle. Mais surtout, on vient y lire une sélection de textes philosophiques, poétiques ou polémiques, essentiels ou plus légers, parfois inattendus », indique justement le Madd.C’est en effet fort simple : le cabinet offre la possibilité de lire des textes, sélectionnés spécifiquement pour leur thématique liée à la liberté — Victor Hugo, Rimbaud et quelques autres, dont l’indispensable Martin Luther KIng Jr. Ce n’est qu’après sa migration au Jardin public qu’il accueillera les textes d’Aurélien Bellanger, sous le titre Les chroniques Liberté !.