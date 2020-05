Un calculateur de jauge d'accueil pour les établissements publics

Charlotte Henard, CC BY SA 2.0



« Face à la situation exceptionnelle de pandémie mondiale due au Covid-19 et aux nouvelles mesures de distanciation sociale décidées par le gouvernement, les équipes d'Affluences vous proposent de calculer votre jauge d'accueil, en quelques clics. »S’appuyant également sur les recommandations de l’ABF, ce calculateur permet de disposer d’une jauge de sécurité pour la réouverture. Vous pouvez retrouver ici le protocole du ministère « Notre objectif est de fournir les meilleurs outils permettant de gérer et contrôler la fréquentation des espaces ainsi que de permettre l'accès aux services de la façon la plus sûre possible via des jauges en temps réel et un service de réservation de créneaux et/ou de places », indique Affluences.Plusieurs centaines d’établissements bénéficient actuellement des services de la structure.La jauge fonctionne sur trois axes : le type d’établissement, la superficie totale, et l’espace non utilisable – mobilier, réservé au personnel.On pourra l’expérimenter à cette adresse