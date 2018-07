Un casting de stars pour la série À la croisée des mondes de la BBC

Pullman a déclaré : « Je suis ravi que la production soit en cours et je suis impatient de voir ce que cela va donner. Bad Wolf a réuni une équipe formidable et je suis sûr que chaque lecteur d’ À la croisée des mondes a aussi hâte que moi de voir tout cela se mettre en place. »

Alors que le tournage a débuté, la présence d’autres stars du petit écran a été confirmée par des images des lieux. On a entre autres repéré Georgina Campbell qui, après Black Mirror, incarnera la journaliste Adele Starminster. Mais aussi Ian Gelder, que l’on avait pu apprécier dans Torchwood et Games of Thrones, qui incarnera le savant bibliothécaire Charles.

La série en huit épisodes de la BBC One s’annonce grandiose, peut-être sera-t-elle même en mesure de rattraper le film de 2007, La boussole d'Or . La série, produite par Bad Wolf s’offre un casting de haut vol. À commencer par James McAvoy, qui prendra le rôle de Lord Asriel, mystérieux oncle de Lyra et aventurier, à la place de Daniel Craig.



Et Thorne d’ajouter : « À la croisée des mondes est la plus belle série de livres, elle nous transporte dans un monde d’imagination permanente. En les lisant, j’étais un grand fan, en les adaptant, je me sentais de plus en plus impressionné. [...] Et puis il y a le casting, qui s’est avéré être le casting de rêve, nous sommes tellement chanceux d’avoir pu intéresser ces acteurs. »

Jane Tranter, fondatrice de Bad Wolf, s’est aussi confiée : « L'envergure de notre casting et de nos réalisateurs témoigne du rayonnement des scénarios de Jack Thorne et de la pure audace, de la profondeur et de l’imagination des romans originaux de Philip Pullman. Notre choix est d'exploiter chaque détail des livres pour cette série qui explorera pleinement les nombreux mondes et concepts dans le travail de Philip. Bad Wolf a réuni une équipe de production de renommée mondiale à Wolf Studios Wales, à Cardiff, qui donnera vie aux œuvres incroyables de Philip pour un tout nouveau public. »