Un catalogue d'initiatives à mettre en place dans les bibliothèques

Photographie : illustration, médiathèque Alexis de Tocqueville, Caen (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Inspirée par le guide des initiatives des bibliothèques bretonnes , publié par l'agence Livre et lecture en Bretagne, la plateforme des initiatives dans les bibliothèques en Normandie entend remplir le même objectif de partage de bonnes pratiques entre professionnels.Différentes rubriques sont proposées, de l'accueil au patrimoine écrit et graphique en passant par l'accessibilité, la bibliothèque participative et citoyenne, les animations, le numérique ou encore les services associés. Chaque initiative est détaillée, avec des informations sur les moyens engagés, les publics concernés et les partenariats, s'il y a lieu.Les professionnels de la lecture publique en Normandie sont invités à participer en ajoutant leurs propres initiatives...La base de données est accessible à cette adresse