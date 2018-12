Un caviste littéraire ouvre à Palerme : Prospero, libraire et oenologue

Vin, bière et littérature : la table idéale

L'indépendance, la douce indépendance

Courts romans, essais : on ne trouvera chez Prospero que ces titres. Et comme dans toute librairie, les patrons discutent des ouvrages et choisissent les plus intéressants pour leurs clients.Cinzia Orabona, fondatrice, explique que ce projet est venu de l’envie d’associer deux univers susceptibles de transmettre des émotions semblables. « C’est un lieu que nous avons imaginé comme central dans la ville, loin du centre. Un lieu pour acheter des livres et du vin, qui repose sur la sociabilité, l’inclusion et la fédération. »Et cette position de librairie indépendante loin des chaînes et de l’influence des grands groupes éditoriaux offre une liberté totale. Ce qui signifie également ne pas disposer du dernier livre de Camilleri, qui est manifestement la meilleure vente de Noël pour Mondadori.Caviste littéraire, donc, ou librairie œnologue, qu’importe : le projet réside avant tout dans la convivialité que ces deux mondes ont à apporter quand ils partagent un même espace.Canapés, étagères chargées de livres finement sélectionnés... l’ambiance chez Prospero est clairement à la détente : on peut y écouter de la musique, une platine à vinyle est là pour diffuser l’un des disques – ou alors, s’installer au piano, laissé aux bons soins des visiteurs.« Nous sommes très proches de certains éditeurs siciliens, auxquels nous accordons beaucoup d’espace dans la librairie. Et nous pensons que les très beaux titres sont submergés par les dernières nouveautés, qui encombrent les librairies de chaînes. Nous aurons toujours, ici, de la place pour ce que nous lisons et aimons. »Et tant il est vrai que l’édition indépendante, en Sicile, est parmi les plus dynamiques de tout le pays – que l’on ait en tête Bonfirraro ou Glifo, et l’incontournable Sellerio.Bien entendu, Prospero propose des rencontres, des soirées thématiques et envisage bien de ne pas s’arrêter en si bon chemin. Des représentations théâtrales sont également prévues, ainsi que des concerts et des lectures, particulièrement pour les plus jeunes. Ouverte depuis ce 28 novembre, la librairie de Palerme apporte une dose de simplicité et de bonne humeur.Et les vins, proposés au verre, ainsi que les bières, peuvent se siroter avec dans une main un livre et dans l’autre quelques salaisons et fromages locaux.Pour préparer votre voyage, un tour sur la page de la librairie via Lo scaffale